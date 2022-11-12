Werder Bremen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Werder Bremen ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Leipzig maçı 12 Kasım Cumartesi günü, saat 17.30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

WERDER BREMEN - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen

Pavlenka; Pieper, Stark, Friedl; Weiser, Gross, Bittencourt, Gruev, Jung; Burke, Ducksch

Leipzig

Blaswich; Simakan, Orban, Halstenberg, Raum; Szoboszlai, Schlager, Haidara, Forsberg; Silva, Nkunku