Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Werder Bremen ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Werder Bremen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 12:00
Werder Bremen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Werder Bremen ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Leipzig maçı 12 Kasım Cumartesi günü, saat 17.30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

WERDER BREMEN - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen

Pavlenka; Pieper, Stark, Friedl; Weiser, Gross, Bittencourt, Gruev, Jung; Burke, Ducksch

Leipzig

Blaswich; Simakan, Orban, Halstenberg, Raum; Szoboszlai, Schlager, Haidara, Forsberg; Silva, Nkunku

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