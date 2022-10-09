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Borussia Mönchengladbach Köln: 5-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Almanaya Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach, evinde Köln'ü konuk etti. Mönchengladbach, mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 19:28
Borussia Mönchengladbach Köln: 5-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Borussia Mönchengladbach, Almanya Bundesliga'da Köln'ü evinde ağırladı. Mücadele, Mönchengladbach'ın 5-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Köln'ü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri Friedrich, Bensebaini (2), Stindl ve Thuram kaydetti. Konuk takımın golleri ise Kainz (p) ve Huseinbasic kaydetti.

Bu sonucun ardından Borussia M'Gladbach puanını 15'e yükseltti. Köln ise 2 maç sonra kaybetti ve 13 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanda Wolfsburg'u ağırlayacak. Köln ise sahasında Augsburg'la karşılaşacak.

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