Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Bayern Münih - RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Bochum maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da beIN CONNECT'te canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - RB LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Sule, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Muller, Sane; Lewandowski

RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Mukiele, Haidara, Kampl, Angelino; Szoboszlai, Nkunku; Silva