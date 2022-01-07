Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - MAINZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı 7 Ocak Cumar günü saat 22:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.