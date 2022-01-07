Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 16:05
Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

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Almanya Bundesliga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - MAINZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı 7 Ocak Cumar günü saat 22:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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