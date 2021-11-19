Augsburg Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Son 17 maçında 15 galibiyet alan Bayern Münih ligde 28 puanla ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada yer alan Borussia Dortmund'un 4 puan önünde bulunan Münih, ligin 16. Sırasında bulunan Augsburg'a konuk olacak.

Stanisic, Süle ve Coman'ın sakatlıklarının devam ettiği haftada Kimmich'in durumu ise maç saatinde netleşecek. Ev sahibi ekipte de 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

İki takım arasında oynanan son 13 maçta Augsburg hiç kazanamadı, Bayern Münih ise 11 kez galip geldi.

AUGSBURG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son dönemde 12-0, 5-0, 7-0, 5-1 ve 5-2'lik skorlar elde eden Alman ekibinin mücadelesi 19 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 22:30'da Bein Sports Max 1 ve Tivibu Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Bayern Münih Salı günü de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev deplasmanına konuk olacak.