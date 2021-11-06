Haberler Almanya Bundesliga RB Leipzig - Dortmund maçı CANLI

RB Leipzig - Dortmund maçı CANLI

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında RB Leipzig ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren RB Leipzig-Borussia Dortmund maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 20:33 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 22:25
RB Leipzig - Dortmund maçı CANLI

Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor. RB Leipzig ile Dortmund kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren RB Leipzig-Borussia Dortmund maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RB LEIPZIG - DORTMUND MAÇI 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Simakan, Angelino, Haidara, Poulsen, Adams, Szoboszlai, Nkunku, Mukiele, Gvardiol, Henrichs

Dortmund: Kobel, Meunier, Pongracic, Akanji, Hummels, Witsel, Bellingham, Brandt, Reus, Hazard, Malen

RB LEIPZIG - DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Dortmund maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor