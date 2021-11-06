RB Leipzig - Dortmund maçı CANLI

Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor. RB Leipzig ile Dortmund kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren RB Leipzig-Borussia Dortmund maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
RB LEIPZIG - DORTMUND MAÇI 11'LERİ
RB Leipzig: Gulacsi, Simakan, Angelino, Haidara, Poulsen, Adams, Szoboszlai, Nkunku, Mukiele, Gvardiol, Henrichs
Dortmund: Kobel, Meunier, Pongracic, Akanji, Hummels, Witsel, Bellingham, Brandt, Reus, Hazard, Malen
RB LEIPZIG - DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
RB Leipzig - Dortmund maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.