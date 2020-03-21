Milli futbolcu Ozan Kabak'tan "evde kal" çağrısı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Milli futbolcu 'tan "evde kal" çağrısı

Milli futbolcu Ozan Kabak'tan "evde kal" çağrısı

ekiplerinden 04'te forma giyen milli futbolcu , salgınına karşı başlatılan "Evde Kal " çağrısına destekte bulundu.

'nde (Bundesliga) 04 forması giyen milli futbolcu , yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal " çağrısına destek verdi.

Ozan Kabak, paylaştığı videoda, "Dünyamız zor günlerden geçiyor. Lütfen alınan tedbirlere uyalım. 'Bana bir şey olmaz' demeyelim ve evde kalalım." ifadelerini kullandı.

  1. 21.03.2020
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