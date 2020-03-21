Lewandowski çifti koronavirüs ile mücadeleye 1 milyon Euro bağışladı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Lewandowski çifti koronavirüs ile mücadeleye 1 milyon Euro bağışladı

Lewandowski çifti koronavirüs ile mücadeleye 1 milyon Euro bağışladı

ekiplerinden 'te forma giyen Polonyalı futbolcu ve eşi, koronavirüs ile mücadele platformuna 1 milyon Euro bağışta bulunduğunu açıkladı. Lewandowski çifti yaptıkları açıklamada, "Sorumluluk alın. Yakında normal hayatımıza döneceğimize inanıyoruz. Hepimiz aynı durumdayız ve birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

devi 'in yıldız santrforu ve eşi Anna Lewandowski, koronavirüs ile mücadele platformuna 1 milyon euro bağış yaptıklarını açıkladı.

İnsanlara yardıma dikkat çeken çift, "Koronavirüse karşı savaşımızda güçlü kalmalıyız" dedi.

"DOKTORLARI DİNLEYİN"

Lewandowski çifti, birlikte yaptıkları açıklamada, "Hepimiz çevremizdeki zor durumun farkındayız. Bugün hepimiz bir takımda oynuyoruz. Koronavirüse karşı savaşımızda güçlü kalmalıyız. Bir kişiye yardım etme şansımız varsa bunu yapmalıyız. Koronavirüsün oluşturduğu durum herkesi etkileyebilir, bu yüzden talimatlara uymanızı ve bilirkişileri dinlemenizi rica ediyoruz. Sorumluluk alın. Yakında normal hayatımıza döneceğimize inanıyoruz. Hepimiz aynı durumdayız ve birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandılar.

Öte yandan Bayern Münih'in diğer yıldızları Leon Goretzka ve Joshua Kimmich de koronavirüs ile mücadele platformuna 1'er milyon euro bağışladıklarını duyurmuştu.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 21:06
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