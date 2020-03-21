Meksika Federasyon Başkanı açıkladı! ''Koronavirüs testim pozitif çıktı'' - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Federasyon başkanı açıkladı! ''Koronavirüs testim pozitif çıktı''

Federasyon başkanı açıkladı! ''Koronavirüs testim pozitif çıktı''

Ligleri Başkanı , Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Federasyonu Başkanı koronavirüse yakalandığınıı açıkladı. Bonilla yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs testi yaptırdım ve pozitif çıktı. Sizlere bunu bildirmek istiyorum. Şu anda ciddi bir semptomum yok ama Bakanlık uyarısıyla karantina altında olacağım. Bu sürede liglerin ne zaman başlayacağı konusunda çözüm bulmaya çalışacağım.'' ifadelerini kullandı.

SAN LUIS BAŞKANI DA YAKALANDI
Meksika Süper Ligi takımlarından San Luis'in başkanı Alberto Marrero'nun da 17 Mart Salı günü koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

MEKSİKA'DA FUTBOL DURMUŞTU
Meksika'da futbol maçlarının, koronavirüs tehlikesi nedeniyle süresiz olarak ertelendiği duyurulmuştu.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 20:31
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