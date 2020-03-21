Federasyon başkanı açıkladı! ''Koronavirüs testim pozitif çıktı''
Meksika Futbol Ligleri Başkanı Enrique Bonilla, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Meksika Futbol Federasyonu Başkanı Enrique Bonilla koronavirüse yakalandığınıı açıkladı. Bonilla yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs testi yaptırdım ve pozitif çıktı. Sizlere bunu bildirmek istiyorum. Şu anda ciddi bir semptomum yok ama Bakanlık uyarısıyla karantina altında olacağım. Bu sürede liglerin ne zaman başlayacağı konusunda çözüm bulmaya çalışacağım.'' ifadelerini kullandı.
SAN LUIS BAŞKANI DA YAKALANDI
Meksika Süper Ligi takımlarından San Luis'in başkanı Alberto Marrero'nun da 17 Mart Salı günü koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
MEKSİKA'DA FUTBOL DURMUŞTU
Meksika'da futbol maçlarının, koronavirüs tehlikesi nedeniyle süresiz olarak ertelendiği duyurulmuştu.
- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 20:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Federasyon başkanı açıkladı! ''Koronavirüs testim pozitif çıktı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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