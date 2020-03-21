Federasyon başkanı açıkladı! ''Koronavirüs testim pozitif çıktı''

Meksika Futbol Federasyonu Başkanı Enrique Bonilla koronavirüse yakalandığınıı açıkladı. Bonilla yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs testi yaptırdım ve pozitif çıktı. Sizlere bunu bildirmek istiyorum. Şu anda ciddi bir semptomum yok ama Bakanlık uyarısıyla karantina altında olacağım. Bu sürede liglerin ne zaman başlayacağı konusunda çözüm bulmaya çalışacağım.'' ifadelerini kullandı.

SAN LUIS BAŞKANI DA YAKALANDI

Meksika Süper Ligi takımlarından San Luis'in başkanı Alberto Marrero'nun da 17 Mart Salı günü koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

MEKSİKA'DA FUTBOL DURMUŞTU

Meksika'da futbol maçlarının, koronavirüs tehlikesi nedeniyle süresiz olarak ertelendiği duyurulmuştu.