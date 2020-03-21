Galatasaray ve Başakşehir'den koronavirüs testi! Sonuçlar... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray ve Başakşehir'den koronavirüs testi! Sonuçlar...

ve 'den koronavirüs testi! Sonuçlar...

Galatasaray ve Başakşehir'den koronavirüs testi! Sonuçlar...

Ülkede koronavirüs vakalarının artmasından sonra tedbir amaçlı olarak ileri bir tarihe ertelenmişti. Takımlar sporcularına evinde çalışmalarına devam etmelerini isterken, ve tüm futbolculara ve teknik heyete Kovid-19 testi yaptırdı. Sonuçların ise önümüzdeki hafta belli olacağı öğrenildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 'de de etkisini göstermeye başladı. Artan vakalar üzerine spor müsabakaları ertelenirken Kovid-19 konusunda ve kulüpleri oldukça titiz hareket etti.

Galatasaray ve Başakşehir kulübünün tüm futbolcuları, teknik heyet ve staff ekibine koronavirüs testi yaptırdığı ortaya çıktı.

İki kulüp de liglerin ertelenmesi ile birlikte tüm oyuncularına, teknik heyete ve staff ekibine izin vermeden önce koronavirüs testine tabii tuttu.

Galatasaray kulübünde bu işlemin derbiden hemen sonra yapıldığı ortaya çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgının Türkiye'de de görülmeye başlanması, birçok futbolcunun yurt dışından misafirinin gelmesi üzerine Galatasaray hemen harekete geçti.

SONUÇLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLACAK
Galatasaray yönetimi ve 'in tüm ihtimalleri ortadan kaldırmak adına bu konuda hassas ve titiz davranmalarını gerektiğini belirtip önce kararı oyunculara duyurdu. Bu uygulamayı takdir edip kabul ederken Florya'daki futbolcular, ekibe koronavirüs testi yapılmasına karar verdi. Hem Galatasaray hem de Başakşehir'in tüm futbolcuları, teknik ekibine yaptırdığı testlerinin sonuçları ise önümüzdeki hafta belli olacak.

  1. 21.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray ve Başakşehir'den koronavirüs testi! Sonuçlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN