Galatasaray ve Başakşehir'den koronavirüs testi! Sonuçlar...
Ülkede koronavirüs vakalarının artmasından sonra tedbir amaçlı olarak Süper Lig ileri bir tarihe ertelenmişti. Takımlar sporcularına evinde çalışmalarına devam etmelerini isterken, Galatasaray ve Başakşehir tüm futbolculara ve teknik heyete Kovid-19 testi yaptırdı. Sonuçların ise önümüzdeki hafta belli olacağı öğrenildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Artan vakalar üzerine spor müsabakaları ertelenirken Kovid-19 konusunda Galatasaray ve Başakşehir kulüpleri oldukça titiz hareket etti.
Galatasaray ve Başakşehir kulübünün tüm futbolcuları, teknik heyet ve staff ekibine koronavirüs testi yaptırdığı ortaya çıktı.
İki kulüp de liglerin ertelenmesi ile birlikte tüm oyuncularına, teknik heyete ve staff ekibine izin vermeden önce koronavirüs testine tabii tuttu.
Galatasaray kulübünde bu işlemin derbiden hemen sonra yapıldığı ortaya çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgının Türkiye'de de görülmeye başlanması, birçok futbolcunun yurt dışından misafirinin gelmesi üzerine Galatasaray hemen harekete geçti.
SONUÇLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLACAK
Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim'in tüm ihtimalleri ortadan kaldırmak adına bu konuda hassas ve titiz davranmalarını gerektiğini belirtip önce kararı oyunculara duyurdu. Bu uygulamayı takdir edip kabul ederken Florya'daki futbolcular, ekibe koronavirüs testi yapılmasına karar verdi. Hem Galatasaray hem de Başakşehir'in tüm futbolcuları, teknik ekibine yaptırdığı testlerinin sonuçları ise önümüzdeki hafta belli olacak.
- 21.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ve Başakşehir'den koronavirüs testi! Sonuçlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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