İşte Emre Akbaba evde böyle çalışıyor
Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Futbolcular vakitlerini evde geçirirken ilginç görüntüler ortaya açıktı. Bunlarda biri ise Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba oldu. Emre Akbaba, evinde eşiyle karşılıklı top oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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