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18 Mart 2020, Çarşamba
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Ömer'e başarılı operasyon

Ömer'e başarılı operasyon

derbisinde sağ elinden sakatlanan dün ameliyat edildi.

derbisinde sağ elinden sakatlanan dün ameliyat edildi. Yapılan açıklamada, sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde kırık oluşan Ömer Bayram'ın başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi. Yener Ince tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası Ömer'in tedavisinin sağlık heyeti tarafından sürdürüleceği kaydedildi.
  1. 18.3.2020
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