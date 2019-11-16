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16 Kasım 2019, Cumartesi
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'nun forması açık artırmaya çıkarıldı

Ahmed Kutucu'nun forması açık artırmaya çıkarıldı

'da Avrupa Zonguldaklılar Derneği'nde düzenlenen etkinlikte Bundesliga ekibi Schalke04'te forma giyen 'nun forması açık artırmada 'ya satıldı.

'nın Gelsenkirchen kentinde faaliyet gösteren Avrupa Zonguldaklılar Derneği dün akşam, Marl şehrinde Gurbette 59'uncu Yıl etkinliği düzenledi. Yoğun ilgi gösterilen etkinliğe hem 'den hem de Almanya'dan çok sayıda siyasetçi ve bürokrat da katıldı.

AHMED KUTUCU'NUN FORMASI 1000 EURO'YA SATILDI

Etkinlikte derneğe gelir amaçlı da yapıldı. Alman ekibi Schalke04'te forma giyen Türk futbolcu 'nun forması da açık artırmaya sunuldu.

"Artık Ahmed Kutucu davet edildi" anonsuyla yapılan açık artırmada, Abdullah Ören, vererek 19 yaşındaki forvetin formasını satın aldı. Ören formayı 'a hediye edeceğini açıkladı. İş adamı ardından da formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırması için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'a teslim etti.

Gurbette 59'uncu Yıl etkinliğinde konuşmalar ve açık artırmanın ardından folklor ekipleri gösteri yaptı, sanatçılar konser verdi. Avrupa Zonguldaklılar Derneği Karaelmas Folklor Ekibi'nin gösterisi büyük beğeni toplarken, Resul Dindar, Hasibe Turhan ve Aylin Öz de şarkılarıyla geceye katılanları coşturdu.

  1. 16.11.2019
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