Ahmed Kutucu'nun forması açık artırmaya çıkarıldı

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde faaliyet gösteren Avrupa Zonguldaklılar Derneği dün akşam, Marl şehrinde Gurbette 59'uncu Yıl etkinliği düzenledi. Yoğun ilgi gösterilen etkinliğe hem Türkiye'den hem de Almanya'dan çok sayıda siyasetçi ve bürokrat da katıldı.

AHMED KUTUCU'NUN FORMASI 1000 EURO'YA SATILDI

Etkinlikte derneğe gelir amaçlı açık artırma da yapıldı. Alman ekibi Schalke04'te forma giyen Türk futbolcu Ahmed Kutucu'nun forması da açık artırmaya sunuldu.

"Artık Ahmed Kutucu milli takıma davet edildi" anonsuyla yapılan açık artırmada, iş adamı Abdullah Ören, 1000 Euro vererek 19 yaşındaki forvetin formasını satın aldı. Ören formayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini açıkladı. İş adamı ardından da formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırması için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'a teslim etti.

Gurbette 59'uncu Yıl etkinliğinde konuşmalar ve açık artırmanın ardından folklor ekipleri gösteri yaptı, sanatçılar konser verdi. Avrupa Zonguldaklılar Derneği Karaelmas Folklor Ekibi'nin gösterisi büyük beğeni toplarken, Resul Dindar, Hasibe Turhan ve Aylin Öz de şarkılarıyla geceye katılanları coşturdu.