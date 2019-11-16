Ahmed Kutucu’dan Almanlara tokat gibi yanıt! Tehdit ettiler ama... 

Almanya Futbol Federasyonu ve kulübü Schalke 04, A Milli Takım'dan davet alan Ahmed Kutucu'yu aradı. Yapacağı seçimin kariyerini çok ciddi şekilde etkileyeceğini kaydeden Almanlara Kutucu'nun yanıtı tokat gibi oldu. Peki, bu süreçte neler yaşandı? Şenol Güneş, Ahmed'i arayıp ne dedi? Almanlar Ahmed'i hangi sözlerle tehdit etti? İşte A Milli Takımımızla ilgili yaşanan son dakika haberinin ayrıntıları...