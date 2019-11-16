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Ahmed Kutucu’dan Almanlara tokat gibi yanıt! Tehdit ettiler ama...
Almanya Futbol Federasyonu ve kulübü Schalke 04, A Milli Takım'dan davet alan Ahmed Kutucu'yu aradı. Yapacağı seçimin kariyerini çok ciddi şekilde etkileyeceğini kaydeden Almanlara Kutucu'nun yanıtı tokat gibi oldu. Peki, bu süreçte neler yaşandı? Şenol Güneş, Ahmed'i arayıp ne dedi? Almanlar Ahmed'i hangi sözlerle tehdit etti? İşte A Milli Takımımızla ilgili yaşanan son dakika haberinin ayrıntıları...
16 Kasım 2019 Cumartesi 12:06
Güncelleme: 16.11.2019 12:24
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A Milli Futbol Takımımız EURO2020'de fırtına gibi esmeye devam ediyor...
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Ay-yıldızlılarımız, bulunduğu H Grubu'nda topladığı puanlarla EURO2020'ye katılmaya hak kazanmıştı.
Özellikle genç oyuncularımızın hırsı ve inanmışlığı öne çıkan A Millilerimizde kadroya katılması muhtemel yeni genç oyuncularla ilgili de gelişmeler yaşanıyor...
A Milli Takım'dan davet alan Ahmed Kutucu'yu daha sonra Alman Futbol Federasyonu aradı.
Takvim'de yer alan habere göre; Alman Futbol Federasyonu, Ahmed'e "Türk Milli Takımı kariyerini bitirir gitme" dedi.