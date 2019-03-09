Ozan'lı Stuttgart deplasmanda mağlup
Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-1 mağlup oldu.
Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart, Borussia Dortmund'a konuk oldu. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Borussia Dortmund, rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada penaltıdan Reus 84'üncü dakikada Alcacer ve 90'ıncı dakikada Pulisic kaydetti. Stuttgart'ın karşılaşmadaki tek golü 71'inci dakikada Kempf'ten geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Borussia Dortmund'da Ömer Toprak forma giymedi.
- 09.03.2019
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