Ozan'lı Stuttgart deplasmanda mağlup
09 Mart 2019, Cumartesi
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Ozan'lı deplasmanda mağlup

Ozan'lı Stuttgart deplasmanda mağlup

'ın formasını giydiği , deplasmanda 'a 3-1 mağlup oldu.

'nın 25'inci haftasında 'ın takımı , 'a konuk oldu. 'ta oynanan mücadelede ev sahibi Borussia Dortmund, rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada penaltıdan Reus 84'üncü dakikada Alcacer ve 90'ıncı dakikada Pulisic kaydetti. Stuttgart'ın karşılaşmadaki tek golü 71'inci dakikada Kempf'ten geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Borussia Dortmund'da forma giymedi.

  1. 09.03.2019
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