Köln, teknik direktör Stöger ile yollarını ayırdı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, durumun ayrıntılı analiz edilmesinin ardından teknik direktör Stöger'in 2020'ye kadar süren sözleşmesinin feshedilmesi yönünde anlaşıldığı belirtildi.

Stöger'in yanı sıra antrenör Manfred Schmid'in de Köln'den ayrılacağının ifade edildiği açıklamada, ilk yarının sonuna kadar 19 yaş altı takımının teknik direktörü Stefan Ruthenbeck'in görevi devralacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Werner Spinner, takımın kümede kalması için her şeyi deneme sorumluluğu taşıdıklarını belirterek, şimdiye kadar Stöger ile bunu başarabilecekleri düşüncesinde olduklarını ancak Schalke 04'e karşı alınan beraberliğe rağmen artık bu inancın yeterince bulunmadığını ifade etti.

Köln'ün ligin 14. haftasında Schalke 04 ile oynadığı karşılaşma 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Dört yıldır Köln'ün başında bulunan 51 yaşındaki Avusturyalı teknik direktör, 2014'te takımı ikinci ligden Bundesliga'ya çıkarmayı başarmıştı. Stöger yönetimindeki Köln, geçen sezon Bundesliga'yı 5. sırada tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkına sahip olmuştu.

Bu sezon ligde henüz galibiyeti bulunmayan, 14 maçta 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Köln ekibi, son sırada yer alıyor.