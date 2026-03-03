CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Alanyaspor Hedef galibiyet

Hedef galibiyet

Ligde G.Saray'a yenilen Alanya'da hedef bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanmak ve namağlup bir şekilde grubu lider bitirmek.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
Hedef galibiyet
Ligde G.Saray'a yenilen Alanya'da hedef bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanmak ve namağlup bir şekilde grubu lider bitirmek. Akdeniz ekibi, eğer Galatasaray'ı mağlup ederse; birinci olarak üst tura çıkacak. Teknik heyet öğrencilerinden cumartesi akşamı yapılan hataların yapılmamasını istedi.
