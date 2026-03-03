Hedef galibiyet

Ligde G.Saray'a yenilen Alanya'da hedef bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanmak ve namağlup bir şekilde grubu lider bitirmek.
