Galibiyet istiyor

Son 4 maçta, F.Bahçe, Başakşehir, G.Birliği ile berabere kalan ve sadece G.Saray’a yenilen Alanyaspor, bu karşılaşmalardaki performansıyla takdir kazanmıştı. Güzel oyununu skora yansıtamayan Akdeniz ekibi, Gözepe mücadelesinde bu kötü seriyi bitirmek ve sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
