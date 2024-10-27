Alanyaspor - Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 10. haftasında Akdeniz derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.
Alanyaspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta, Janvier, Augusto, Cordova, Hwang Ui-Jo
Antalyaspor: Piric, Erdoğan, Veysel, Thalisson, Güray, Petrusenko, Kaluzinski, Erdal, Larsson, Djenepo, Samudio
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Antalyaspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.