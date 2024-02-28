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Alanyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 21:02
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Alanyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde bu akşam yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı.

Daha sonra 3 grup halinde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda turnuva maçlarıyla tamamladı.

Öte yandan antrenman öncesinde Loide Augusto'nun doğum günü kutlaması yapıldı. Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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