Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de 8. hafta maçında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.
Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Fatih, Furkan, Yusuf, Richard, Novais, Efecan, Eduardo, Oğuz, Cordova.
Fatih Karagümrük: Dituro, Nazım, Biraschi, Ceccherini, Levent, Feghouli, Eysseric, Shukurov, Rohden, Mendes, Serdar Dursun.
ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.