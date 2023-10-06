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Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de 8. hafta maçında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 20:51 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 20:51
Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de 8. hafta maçında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Fatih, Furkan, Yusuf, Richard, Novais, Efecan, Eduardo, Oğuz, Cordova.

Fatih Karagümrük: Dituro, Nazım, Biraschi, Ceccherini, Levent, Feghouli, Eysseric, Shukurov, Rohden, Mendes, Serdar Dursun.

ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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