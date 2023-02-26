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Alanyaspor'da Francesco Farioli istifa etti!

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Francesco Farioli istifa etti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 22:31 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 22:49
Alanyaspor'da Francesco Farioli istifa etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Son olarak hazırlık maçında Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Akdeniz ekibinde teknik direktör Francesco Farioli istifa etti.

Alanyaspor'un kısa süre içerisinde Farioli ile ilgili resmi açıklama yapacağı öğrenildi.

Akdeniz temsilcisinin başında 47 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, 1.55 puan ortalaması tutturdu.

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Öte yandan beIN SPORTS'un haberine göre, Alanyaspor'un teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal'ı istediği kaydedildi.

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