Altınordu Müzesi resmen açıldı

Altınordu Kulübü tarafından kurulan müzenin açılışı yapıldı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 99. kuruluş yıl dönümünü kutlayan kulübün tarihi ile ilgili materyallerin Altınordu Futbol Akademisi'nin yer aldığı Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Altınordu Müzesi'nde toplandığı belirtildi.

Müzede Altınordu'nun birçok branşta kazandığı kupalar ve madalyalarla kulüp adına önemli birçok eserin sergilendiği, müzenin dış çevresinde Altınordu'nun tarihine damga vuran başkan ve sporcuların fotoğraflarının özgeçmişleri ile birlikte yer aldığı bildirildi.

Müzenin açılışının Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, eski Altınordulu sporcuların katılımıyla gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerime yer verilen Özkan'ın "Gelecek yıl kuruluşumuzun 100. yılını kutlayacağız. Kuruluşumuzun 100. yılı öncesinde böyle bir müze açmaktan dolayı çok mutluyuz. Altınordu ile ilgili olarak, aklında ve kütüphanesinde ne varsa hepsini gelecek nesillere aktarabileceği bir müze olacak burası. Altınordu'nun bugüne kadar kazanmış olduğu kupaları, başarıları bir yerde topladık. İleride Altınordu'nun kendi stadyumu olduğunda Avrupa'da olduğu gibi kendi müzemizi, kendi stadyumumuzda daha güzel bir şekilde yapacağız. Bu stadyumu oradan buradan borçla değil kendi imkanlarımızla yapacağız." değerlendirmesi de aktarıldı.