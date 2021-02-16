Haberler Alanyaspor Alanyaspor Galatasaray maçına hazırlanıyor!

maçına hazırlanıyor!

'in 26. haftasında ile karşılaşacak olan 'da hazırlıklar başladı. ile 0-0 berabere kalan Akdeniz ekibi güçlü rakibi karşısında kazanmayı hedefliyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 19:59
Alanyaspor Galatasaray maçına hazırlanıyor!
Aytemiz , 'in 26. haftasında sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

, cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bu akşam 'nde yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dayanıklılık içeren çalışmalar yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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