Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dayanıklılık içeren çalışmalar yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Alanyaspor Galatasaray maçına hazırlanıyor!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da hazırlıklar başladı. Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Akdeniz ekibi güçlü rakibi karşısında kazanmayı hedefliyor.
Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dayanıklılık içeren çalışmalar yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.