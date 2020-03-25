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25 Mart 2020, Çarşamba
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Gözler ve ’DA

Gözler FIFA ve UEFA’DA

Başkanı Hasan , "Kontratlar için ve çalışıyor. Herkes bu durumda vicdanlı da olması lazım. Artık bu süreçle ilgili bir genelge çıkarılmalı dünya futboluyla alakalı" dedi.

Başkanı Hasan , koronavirüs salgını nedeniyle darbe yiyen endüstrisi konusunda ve 'yı göreve çağırdı. Futbolcuların 31 Mayıs'ta sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte, yeni dönem için yapılacak anlaşmalara koronavirüsle ilgili madde eklenip eklenmeyeceği veya ek sözleşme imzalanıp imzalanmayacağına yönelik soruya Çavuşoğlu, "Bu sadece Alanyaspor'un veya Türk futbolunun sorunu değil, bu dünya ve Avrupa futbolunun da gündeminde olan bir konu. FIFA ve UEFA'da çalışma yapılıyor. Bizim de Kulüpler Birliği'nde en önemli gündemlerimizden birisi buydu. Bunu bekleyeceğiz. Herkesin bu durumda vicdanlı da olması lazım. Artık bu süreçle ilgili bir genelge çıkarılmalı dünya futboluyla alakalı. Sadece 'de ertelenmedi ligler. Türkiye en son ertelenenler arasındaydı. Bunun için de çalışmalar var, bekleyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
  1. 25.3.2020
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