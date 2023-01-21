Aktüel haberleri (21.01.2023)

YENİ BAŞKAN AKSU

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı başkanlığına Murat Aksu getirildi. Murat Aksu, vakıf kurucusu ve başkanı Yavuz Kocaömer'in vefat etmesinin ardından dünkü seçime tek aday olarak katılıp tüm oyları aldı. Aksu aynı zamanda TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu.



VÖLLER İŞBAŞINDA

Almanya'da yeni idari direktör belli oldu. Dünya Kupası'nda milli takımın elenmesinin ardından uzun yıllardır yaptığı A Milli Takım İdari Direktörlüğü görevinden ayrılan Bierhoff'un yerine eski dünya şampiyonu milli futbolcu ve A Milli Takımı eski hocası Rudi Völler'in getirildiği açıklandı.