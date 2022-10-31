Aktüel haberleri (31.10.2022)

GAZİANTEP'TE ZAFER NICHOLAS IONEL'İN
Rumen raket, Tenis Turnuvası tekler kategorisinde şampiyonluğa uzandı. Gaziantep'teki ITF Uluslararası Cup Tenis Turnuvası tamamlandı. Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'ndeki turnuvada teklerde Nicholas David Ionel; çiftlerde ise Corentin Denolly-Damien Wenger ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türk tenisinin gelişiminden mutlu olduklarını dile getirdi.
ANADOLU EFES LİGE TUTUNDU
THY Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni farklı geçti: 97-68. 4'üncü galibiyetini alan Efes'te oyun kurucu Ömer Can İlyasoğlu; 21 sayı, 8 asistle katkı yaptı.
DİŞİ ASLAN DOLUDİZGİN
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray, Hatay'ı 78-55 yenerek 4'e 4 yaptı. Diğer sonuçlar: Botaş-Antalya: 87-55, Orman- Kayseri: 82-73, Rize-Aydın: 44- 77, Mersin-Bursa: 92-69.
Efeler Ligi'nde Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi deplasmanda 3-0 (25-18, 25-18, 25-23) yendi.
Efeler Ligi'nde Arkas, evinde Ziraat Bankart'a 3-2 (26-24, 20-25, 21-25, 25-17, 14-16) mağlup oldu.
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkim, evinde namağlup F.E. Bursaspor'u 80-72 yendi.
Çekya'daki Para Dans Avrupa Şampiyonası'nda Abdulkadir Ünal- Nezihe Ünal gümüş madalya aldı.