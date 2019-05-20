Akhisarspor TFF Süper Kupa maçına çıkacak
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor, Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkacak.
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor, Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kaptırdığı Galatasaray'ın ligi şampiyon tamamlamasıyla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı. Sezon başında Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki sezonun başında yine Galatasaray'a rakip oldu.
Lige veda maçlarında dün konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Akhisarspor, puanını 26'ya çıkardı.
İç saha maçlarını tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, kendi evinde topladığı 18 puanla ligde en başarısız iç saha performansına sahip takım oldu.
Akhisarspor, Süper Lig'deki 7. sezonunda kendi evinde en az puan topladığı sezonu geride bıraktı. Ege temsilcisi Süper Lig'e ilk çıktığı ve maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kaldığı 2012-2013'te 17 maçta 20 puan toplamıştı.
Akhisarspor'un 2012-2013'ten bu yana ligdeki iç saha performansı şöyle:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|2012-2013
|17
|5
|5
|7
|16
|21
|20
|2013-2014
|17
|9
|4
|4
|30
|21
|31
|2014-2015
|17
|5
|8
|4
|23
|20
|23
|2015-2016
|17
|7
|6
|4
|18
|16
|27
|2016-2017
|17
|9
|2
|6
|29
|18
|29
|2017-2018
|17
|7
|4
|6
|20
|24
|25
|2018-2019
|17
|4
|6
|7
|21
|26
|18
|TOPLAM
|119
|46
|35
|38
|157
|146
|173
- 20.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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