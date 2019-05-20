Akhisarspor TFF Süper Kupa maçına çıkacak – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Akhisarspor maçına çıkacak

Akhisarspor TFF Süper Kupa maçına çıkacak

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor, 'la maçına çıkacak.

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor, 'la maçına çıkacak.

Spor Toto 'e veda eden Akhisarspor, 'nı kaptırdığı Galatasaray'ın ligi şampiyon tamamlamasıyla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı. Sezon başında Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki sezonun başında yine Galatasaray'a rakip oldu.

Lige veda maçlarında dün konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Akhisarspor, puanını 26'ya çıkardı.

İç saha maçlarını tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, kendi evinde topladığı 18 puanla ligde en başarısız iç saha performansına sahip takım oldu.

Akhisarspor, Süper Lig'deki 7. sezonunda kendi evinde en az puan topladığı sezonu geride bıraktı. Ege temsilcisi Süper Lig'e ilk çıktığı ve maçlarını 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kaldığı 2012-2013'te 17 maçta 20 puan toplamıştı.

Akhisarspor'un 2012-2013'ten bu yana ligdeki iç saha performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P
2012-2013 17 5 5 7 16 21 20
2013-2014 17 9 4 4 30 21 31
2014-2015 17 5 8 4 23 20 23
2015-2016 17 7 6 4 18 16 27
2016-2017 17 9 2 6 29 18 29
2017-2018 17 7 4 6 20 24 25
2018-2019 17 4 6 7 21 26 18
TOPLAM 119 46 35 38 157 146 173
  1. 20.05.2019
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