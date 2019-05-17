PFDK'nın Akhisarspor kararı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği maçta Diagne'ye yaptığı hareket sonucu penaltıya sebep olan Miguel Lopes, sarı kartla cezalandırılmıştı. Pozisyona olan şiddetli itirazı sebebiyle 2.sarı kartı gören Akhisarsporlu futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. PFDK, Lopes'e 1 maç ceza verdi. Ayrıca Akhisarspor teknik ekibinin ve diğer futbolcuların da cezası belli oldu.
Ayrıca TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada;
AKHİSARSPOR Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübünün, kupa törenine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES'in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,
Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi CEM KAVÇAK'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ALİ YILMAZ'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ZEKERİYA GÜNEŞ hakkında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş se de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM EVREN ACAR hakkında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş se de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu GÜRAY VURAL'ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu CANER OSMANPAŞA'nın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- 17.05.2019
- Güncelleme: 17.05.2019 19:44
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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