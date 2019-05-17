UEFA, Beşiktaş'ın FFP konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve siyah-beyazlılar için takip periyodunun sona erdiğini açıkladı. Trabzonspor'un ise 2016'da yaptığı anlaşmaya uymadığı ve bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi.
UEFA, Beşiktaş'ın Finansal Fair Play konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve siyah-beyazlılar için takip periyodunun sona erdiğini açıkladı.
UEFA, Beşiktaş Kulübü'nün Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarıyla tamamladığını açıklarken, Trabzonspor'un ise başarısız olduğunu ve bir üst kurula sevk edildiğini duyurdu.
UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor kararını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Beşiktaş, Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarılı bir şekilde tamamlarken, siyah beyazlı kulübün denetim süreci sona erdi.
Trabzonspor'un ise Mayıs 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasında başarısız olduğu kaydedilirken, bordo mavili kulübün bir üst kurula sevk edildiği duyuruldu.
- 17.05.2019
- Güncelleme: 17.05.2019 20:14
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
UEFA'dan Beşiktaş'a müjde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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