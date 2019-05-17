Lucescu'dan Beşiktaş yönetimine teklif!

Beşiktaş'ta sezon sonu Şenol Güneş'ten boşalacak koltuğa kimin geçeceği konusu tam anlamıyla netleşmiş değil. Pazar günü gerçekleştirilen seçimde Fikret Orman bir kez daha başkan seçilmişti. Fikret Orman, kurmaylarıyla seçim sonrası yaptığı ilk toplantıda teknik direktör konusunu masasına yatırdı. Toplantıdan çıkan en güçlü isim ise daha öncede Beşiktaş'ı çalıştırmış Rumen teknik adam Mircea Lucescu.

17 Mayıs 2019 Cuma 16:18 Güncelleme: 17.05.2019 16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





