Lucescu'dan Beşiktaş yönetimine teklif!

Beşiktaş'ta sezon sonu Şenol Güneş'ten boşalacak koltuğa kimin geçeceği konusu tam anlamıyla netleşmiş değil. Pazar günü gerçekleştirilen seçimde Fikret Orman bir kez daha başkan seçilmişti. Fikret Orman, kurmaylarıyla seçim sonrası yaptığı ilk toplantıda teknik direktör konusunu masasına yatırdı. Toplantıdan çıkan en güçlü isim ise daha öncede Beşiktaş'ı çalıştırmış Rumen teknik adam Mircea Lucescu.
17 Mayıs 2019 Cuma 16:18
Güncelleme: 17.05.2019 16:18
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Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya girilirken kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi.
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Lig'de bitime az bir süre kala 62 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş şampiyonluk umutlarını sürdürüyor.
Gelecek sezon çalışmalarına da şimdiden start veren siyah-beyazlı ekipte takımdan birçok ismin gönderilmesinin yanı sıra eksik mevkilere de takviyeler yapılacak.
Fikret Orman ve ekibi sezon sonu Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna uygun bir isim bulabilmek için kolları sıvadı.
Fikret Orman Pazar günü yapılan toplantının ardından yeni yönetimle gerçekleştirdiği ilk toplantıda teknik direktör konusunu masaya yatırdı.