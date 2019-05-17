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Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...
Dünyanın en saygın futbol dergilerinden biri olan FourFourTwo, ilk sayılarının çıktığı 1994 yılından bu yana forma giyen ve tarihe geçen 101 futbolcuyu seçti. Hazırlanan listede bir süre Türkiye'de de top koşturmuş yıldız isimler var!
17 Mayıs 2019 Cuma 15:29
Güncelleme: 17.05.2019 15:52
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Dünyanın en saygın futbol dergilerinden biri olan FourFourTwo 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu seçti. İşte içlerinde Türkiye'de oynamış yıldızların da yer aldığı o liste.