Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de... - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Haberler Galeri Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

Dünyanın en saygın futbol dergilerinden biri olan FourFourTwo, ilk sayılarının çıktığı 1994 yılından bu yana forma giyen ve tarihe geçen 101 futbolcuyu seçti. Hazırlanan listede bir süre Türkiye'de de top koşturmuş yıldız isimler var!

17 Mayıs 2019 Cuma 15:29 Güncelleme: 17.05.2019 15:52
Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

Dünyanın en saygın futbol dergilerinden biri olan FourFourTwo 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu seçti. İşte içlerinde Türkiye'de oynamış yıldızların da yer aldığı o liste.

101 - MATT LE TISSIER

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

100 - MOHAMED SALAH

Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

99 - GEORGE WEAH

Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

98 - MIROSLAV KLOSE

Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

97 - PAUL GASCOIGNE

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