Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu!

Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde siyah beyazlı ekibe pek de iyi haberler gelmedi. Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün takımı yalnız bırakması hafta boyunca beklenmesine rağmen, Beşiktaş'ın resmi siteden açıkladığı kadroda bir eksik daha göze çarptı.