Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Trabzonspor kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı takımda sakatlığından dolayı Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak isimler can sıktı. İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu...
17 Mayıs 2019 Cuma 13:15
Güncelleme: 17.05.2019 13:15
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Galatasaray deplasmanında kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, şampiyonluk ve ikincilik şansını sürdürmek için Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Siyah beyazlı ekibin ligdeki iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka çaresi yok.
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Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde siyah beyazlı ekibe pek de iyi haberler gelmedi. Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün takımı yalnız bırakması hafta boyunca beklenmesine rağmen, Beşiktaş'ın resmi siteden açıkladığı kadroda bir eksik daha göze çarptı.
İşte Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide Beşiktaş'ın kadrosu...