Beşiktaş'ta Kagawa takımdan ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ta Kagawa'nın geleceği belirsiz. Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Japon oyuncusu Shinji Kagawa'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Attığı goller ve gösterdiği başarılı performansla kısa sürede taraftarın gönlüne taht kuran tecrübeli orta saha'nın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı hala netleşmiş değil.
17 Mayıs 2019 Cuma 13:06
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Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya girilirken kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi.
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Lig'de bitime az bir süre kala 62 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş şampiyonluk umutlarını sürdürüyor.
Gelecek sezon çalışmalarına da şimdiden start veren siyah-beyazlı ekipte takımdan birçok ismin gönderilmesinin yanı sıra eksik mevkilere de takviyeler yapılacak.
Fikret Orman ve ekibi sezon sonu Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna uygun bir isim bulabilmek için kolları sıvadı.
Fikret Orman Pazar günü yapılan toplantının ardından yeni yönetimle gerçekleştirdiği ilk toplantıda teknik direktör konusunu masaya yatırdı.