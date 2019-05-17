Cenk Tosun yuvaya dönüyor!

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun, İngiliz basınına göre gelecek sezon takımdan ayrılıyor. Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Beşiktaş'ta Everton'a sattığı Cenk Tosun'u geri almak istiyor.
17 Mayıs 2019 Cuma 09:24
Güncelleme: 17.05.2019 09:54
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri yeniden yükselmeye başladı. Everton'un 22 milyon euro rekor bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı Cenk Tosun'u bir sezon kiralamak için resmen devreye giren Beşiktaş, Everton'u ikna etmeye çalışıyor..
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Everton'un 28 yaşındaki Cenk Tosun'u kiralama opsiyonunu devrede bırakarak Premier Lig'de bir başka takıma satmak istemesi ve bu yönde görüşmelerde bulunması Beşiktaş'ın elini zayıflattı..
Ancak Cenk'in yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi siyah-beyazlı kulübün umutlarını taze tutuyor.
Cenk Tosun ile Türkiye'ye dönmesi konusunda her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş Yönetimi, Mayıs'ın 20'sinden sonra Everton kulübü ile masaya oturacak ve bir kez daha pazarlıklara başlayacak..
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçı Vodafone Park'ta Umut Güner ve Ahmet Kavalcı ile birlikte izleyen Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarının "geri dön" tezahüratlarına el sallayarak ve sonrasında elini kalbine götürerek cevap verdi..