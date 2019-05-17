Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu!

Anderson Talisca'nın boşluğunu dolduramayan siyah-beyazlılar Benfica'da forma giyen 22 yaşındaki Andrija Zivkovic'in peşine düştü.

17 Mayıs 2019 Cuma 07:44 Güncelleme: 17.05.2019 07:44
Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu!
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Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu!

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu!

Geçen hafta yapılan seçim sonrasında yeniden Başkan seçilen Fikret Orman, takımı güçlendirme adına takviye yapmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu!

Orman, gitmesine çok üzüldüğü Anderson Talisca'nın yerine aradığı ismi Portekiz'in Benfica ekibinde buldu.

Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu!

Başkan Orman, bu sezon sadece 16 maçta forma bulabilen Andrija Zivkovic'in kendilerine kiralanması için Benfica ile masaya oturdu.

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