Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu!
Anderson Talisca'nın boşluğunu dolduramayan siyah-beyazlılar Benfica'da forma giyen 22 yaşındaki Andrija Zivkovic'in peşine düştü.
17 Mayıs 2019 Cuma 07:44
Güncelleme: 17.05.2019 07:44
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi.
Geçen hafta yapılan seçim sonrasında yeniden Başkan seçilen Fikret Orman, takımı güçlendirme adına takviye yapmak için düğmeye bastı.
Orman, gitmesine çok üzüldüğü Anderson Talisca'nın yerine aradığı ismi Portekiz'in Benfica ekibinde buldu.
Başkan Orman, bu sezon sadece 16 maçta forma bulabilen Andrija Zivkovic'in kendilerine kiralanması için Benfica ile masaya oturdu.