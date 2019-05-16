Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

Beşiktaş'tan 7 milyon euro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lyon takımına transfer olan Marcelo Guedes, Türkiye'ye dönme hazırlığı yapıyor.

16 Mayıs 2019 Perşembe 19:37 Güncelleme: 16.05.2019 19:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





