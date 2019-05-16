Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor - Fotomaç
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Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor
Beşiktaş'tan 7 milyon euro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lyon takımına transfer olan Marcelo Guedes, Türkiye'ye dönme hazırlığı yapıyor.
16 Mayıs 2019 Perşembe 19:37
Güncelleme: 16.05.2019 19:37
Genel kurulu 5. kez başkan seçilerek atlatan Fikret Orman, gelecek yılın kadro planlaması için kolları sıvadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-Beyazlı yönetimin öncelikleri arasında teknik direktör sorunu ile stoper sorunu bulunuyor.
Vida'ya gelen transfer tekliflerini de göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, bu bölgeye tanıdık bir ismi transfer etmek istiyor.
İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...
Yeni hocayı lig biter bitmez açıklayacak olan Beşiktaş, eski futbolcusu Marcelo'yu da geri getirmek için girişimlere başladı.