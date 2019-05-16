Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor - Fotomaç
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Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

Beşiktaş'tan 7 milyon euro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lyon takımına transfer olan Marcelo Guedes, Türkiye'ye dönme hazırlığı yapıyor.
16 Mayıs 2019 Perşembe 19:37 Güncelleme: 16.05.2019 19:37
Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

Genel kurulu 5. kez başkan seçilerek atlatan Fikret Orman, gelecek yılın kadro planlaması için kolları sıvadı.

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Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

Siyah-Beyazlı yönetimin öncelikleri arasında teknik direktör sorunu ile stoper sorunu bulunuyor.

Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

Vida'ya gelen transfer tekliflerini de göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, bu bölgeye tanıdık bir ismi transfer etmek istiyor.

Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

Yeni hocayı lig biter bitmez açıklayacak olan Beşiktaş, eski futbolcusu Marcelo'yu da geri getirmek için girişimlere başladı.

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