HaberlerGaleriGalatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! İngilizler duyurdu...
Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! İngilizler duyurdu...
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray ile Beşiktaş, bonservisi Premier Lig'de olan yıldız futbolcunun transferi için karşı karşıya geldi. Buna göre kulübünün 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği futbolcu için iki takımın yaptığı teklifler transferde belirleyici olacak.
16 Mayıs 2019 Perşembe 18:59
Güncelleme: 16.05.2019 18:59
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray ve Beşiktaş'ın bonservisi Premier Lig'de bulunan yıldız oyuncu ile ilgilendikleri öne sürüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de Galatasaray, şampiyonluk yolunda Başakşehir karşısında çok önemli bir maça çıkacak.
Takım olarak bu maça odaklanan sarı-kırmızılılarda yönetim, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Beşiktaş ise zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
Galatasaray Başakşehir maçından çıkacak sonuca göre şampiyonluk şansını son maça taşımak isteyen siyah-beyazlılarda tek hedef galibiyet.