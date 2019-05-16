Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi sürpriz karar! 2 yıldız kulübeye

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Dev maç şampiyonluğu belirleyebilir. 66 puanda bulunan Galatasaray ve Başakşehir'in karşılaşmasında kazanan taraf şampiyon olacak. Maçın beraberlikle tamamlanması ise, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Beşiktaş'ın işine yarayacak. Dev maç öncesi iki takımın 11'leri de netleşti...

16 Mayıs 2019 Perşembe 16:09 Güncelleme: 18.05.2019 19:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





