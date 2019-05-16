Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi sürpriz karar! 2 yıldız kulübeye - Fotomaç
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi sürpriz karar! 2 yıldız kulübeye

Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi sürpriz karar! 2 yıldız kulübeye

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Dev maç şampiyonluğu belirleyebilir. 66 puanda bulunan Galatasaray ve Başakşehir'in karşılaşmasında kazanan taraf şampiyon olacak. Maçın beraberlikle tamamlanması ise, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Beşiktaş'ın işine yarayacak. Dev maç öncesi iki takımın 11'leri de netleşti...
16 Mayıs 2019 Perşembe 16:09 Güncelleme: 18.05.2019 19:06
Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi sürpriz karar! 2 yıldız kulübeye

Galatasaray Başakşehir maçı öncesi heyecan dorukta…

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Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi sürpriz karar! 2 yıldız kulübeye

Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında liderlik yarışı iyiden iyiye kızıştı.

Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi sürpriz karar! 2 yıldız kulübeye

Lider Galatasaray ve en yakın rakibi Başakşehir'in puan durumları arasındaki eşitlik devam ediyor.

Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi sürpriz karar! 2 yıldız kulübeye

Şampiyonluk düğümünü ise oynanacak karşılaşmanın skoru çözecek.

Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi sürpriz karar! 2 yıldız kulübeye

Galatasaray, TFF Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında en yakın rakibi Başakşehir'i sahasında konuk edecek.

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