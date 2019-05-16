Ve bombayı patlattı... Ribery böyle duyurdu! Galatasaray... - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Ve bombayı patlattı... Ribery böyle duyurdu! Galatasaray...

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Ribery'den sarı kırmızılı takıma sürpriz mesaj... Transferde eski takımı Galatasaray'la anılan Frank Ribery, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı takımla ilgili paylaşım yaptı. Bu paylaşım Galatasaraylıların gündemine bomba gibi düştü. Taraftarlarda yapılan paylaşımın altına yorum yağdırdı. İşte Ribery'nin Galatasaray paylaşımı ve detaylar...

16 Mayıs 2019 Perşembe 12:09
Ve bombayı patlattı... Ribery böyle duyurdu! Galatasaray...

Geçtiğimiz günlerde Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Ribery'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

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Ve bombayı patlattı... Ribery böyle duyurdu! Galatasaray...

Rummenige, "Büyük ve duygusal bir veda yapacağız. Fantastik futbolu ile Bayern'e çok başarılı şekilde yardımcı oldu." demişti.

Ve bombayı patlattı... Ribery böyle duyurdu! Galatasaray...

36 yaşındaki Fransız futbolcu Ribery, 12 yıldır Bayern Münih'te forma giyiyordu.

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Ve bombayı patlattı... Ribery böyle duyurdu! Galatasaray...

Kararın ardından açıklamada bulunan Ribery ise şunları söyledi: "Bavyera'ya katıldığımda bir rüya gerçekleşti. Veda kolay olmayacak, ama biz birlikte asla unutulmayacak başarılar elde ettik. Futbol oynamaya devam etmek istiyorum ama şu an yüzde yüz durumda değilim." demişti.

Ve bombayı patlattı... Ribery böyle duyurdu! Galatasaray...

2007 yılında Marsilya'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız oyuncu, Alman ekiple sekiz Bundesliga ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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