Cristiano Ronaldo'dan Filistin'e 1.5 milyon Euro'luk iftar yardımı!

Futbol hayatını İtalya'nın Juventus takımında sürdüren Portekizli Ronaldo, bir kez daha herkesin takdirini kazandı.

1 MİLYON 500 BİN EURO'LUK BAĞIŞ

Başarılı futbol hayatının yanı sıra insanı yardım hareketlerinin içinde sık sık yer alan Ronaldo, Filistin'i Ramazan ayında da unutmadı.

Daha önce özellikle Filistinli çocuklar için yaptığı bağışlarla takdir gören Portekizli yıldız, Ramazan ayı dolayısıyla Filistin'e iftar yemekleri için 1 milyon 500 bin Euro bağışladı.



Cristiano Ronaldo (Juventus)