Cristiano Ronaldo'dan Filistin'e 1.5 milyon Euro'luk iftar yardımı!
Müthiş kariyeri dışında katıldığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren Cristiano Ronaldo, Ramazan ayı sebebiyle Filistin'e iftar yemekleri için 1.5 milyon Euro bağışta bulundu.
Futbol hayatını İtalya'nın Juventus takımında sürdüren Portekizli Ronaldo, bir kez daha herkesin takdirini kazandı.
1 MİLYON 500 BİN EURO'LUK BAĞIŞ
Başarılı futbol hayatının yanı sıra insanı yardım hareketlerinin içinde sık sık yer alan Ronaldo, Filistin'i Ramazan ayında da unutmadı.
Daha önce özellikle Filistinli çocuklar için yaptığı bağışlarla takdir gören Portekizli yıldız, Ramazan ayı dolayısıyla Filistin'e iftar yemekleri için 1 milyon 500 bin Euro bağışladı.
Cristiano Ronaldo (Juventus)
- 16.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Cristiano Ronaldo'dan Filistin'e 1.5 milyon Euro'luk iftar yardımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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