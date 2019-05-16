Cristiano Ronaldo'dan Filistin'e 1.5 milyon Euro'luk iftar yardımı! – Fotomaç – 16 Mayıs 2019 function bdGetPathCount(){var pathCount=0;for (i=0;i0){pathCount++;}}return pathCount;}
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Cristiano Ronaldo'dan Filistin'e 1.5 milyon Euro'luk iftar yardımı!

'dan 'e 1.5 milyon Euro'luk iftar yardımı!

Cristiano Ronaldo'dan Filistin'e 1.5 milyon Euro'luk iftar yardımı!

Müthiş kariyeri dışında katıldığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren , sebebiyle 'e iftar yemekleri için 1.5 milyon Euro bağışta bulundu.

hayatını 'nın takımında sürdüren Portekizli Ronaldo, bir kez daha herkesin takdirini kazandı.

1 MİLYON 500 BİN EURO'LUK BAĞIŞ

Başarılı futbol hayatının yanı sıra insanı yardım hareketlerinin içinde sık sık yer alan Ronaldo, 'i Ramazan ayında da unutmadı.

Daha önce özellikle Filistinli çocuklar için yaptığı bağışlarla takdir gören Portekizli yıldız, dolayısıyla Filistin'e iftar yemekleri için 1 milyon 500 bin Euro bağışladı.


Cristiano Ronaldo (Juventus)

  1. 16.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cristiano Ronaldo'dan Filistin'e 1.5 milyon Euro'luk iftar yardımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN