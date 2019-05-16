İngiltere Premier Lig Şampiyonu Manchester City'ye UEFA şoku! function bdGetPathCount(){var pathCount=0;for (i=0;i0){pathCount++;}}return pathCount;}
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri İngiltere Premier Lig Şampiyonu Manchester City'ye UEFA şoku!

İngiltere Şampiyonu 'ye şoku!

İngiltere Premier Lig Şampiyonu Manchester City'ye UEFA şoku!

'de şampiyonluğunu ilan eden için 'dan açıklama geldi. UEFA, Manchester City'nin ihlali nedeniyle UEFA Mali Kontrol Kurumu'na sevk edildiğini açıkladı.

, 'nden men edilebilir. İngiltere şampiyonu Manchester City'ye UEFA'dan kötü haber geldi. Bir süredir kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle takip altında olan İngiliz kulübünün mali kontrol kurumuna sevk edildiği belirtildi. UEFA tarafından yapılan açıklamada Manchester City'nin inceleme altına alındığı ifade edildi.

Manchester City'den yapılan açıklamada da, "Bu karar hayal kırıklığı yaratmıştır. Manchester City, adil bir yargılama olursa sonuçların pozitif olacağına inanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

NEW YORK TIMES BÖYLE DUYURMUŞTU

Manchester City, Avrupa futbolunun finansal düzenleyicileri tarafından sıkı soruşturma altına alındı. Bu soruşturma sonucunda Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nden ihracının söz konusu olduğu belirtildi.

İngiliz otoriteleriyle birlikte hareket eden UEFA yetkililerinin, aylardır süren Manchester City soruşturmaları ve ortaya çıkan son belgeler ışığında hareket ettikleri belirtildi. İki hafta önce 'nin Nyon kentinde toplanan UEFA üyeleri ve özel hesap uzmanlarının bir analiz yaptığı ve kulübün UEFA kurallarını bilerek çiğnediği şüphesini güçlü bir şekilde taşıdıkları kaydedildi.

Toplantıyı yöneten ve UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun başında yer alan eski başbakanı Yves Leterme'nin son sözü bu hafta içerisinde söyleyeceği ifade edildi.

MANCHESTER CITY EN AZ 1 YIL MEN EDİLECEK!

Kurul toplantısı sonrası 'ın kurul üyelerinden aldığı bilgiye göre; Manchester City en az 1 sezon UEFA'dan men edilecek! Ceza ile ilgili bilinmezliğin ise hangi sezona ilişkin verileceği yönünde olduğu kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'nde kulüplere verilecek hakların haziran ayında belli olacağı ve bu nedenle cezanın 2020/21 sezonunda başlayabileceği ifade edildi.

Manchester City sahiplerinin ve idarecilerinin alınabilecek bu karardan haberdar olduğu ve güçlü bir hukuk heyetiyle olası cezaya itiraza hazırlandıkları bilgisi verildi. City'nin ilk itirazı UEFA'ya, ikinci itirazı ise CAS'a yapacağı kaydedildi.

  1. 16.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İngiltere Premier Lig Şampiyonu Manchester City'ye UEFA şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN