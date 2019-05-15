Sözleşmesi bitiyor! Bedavaya... Son dakika transfer gelişmeleri... - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Sözleşmesi bitiyor! Bedavaya... Son dakika transfer gelişmeleri...

2018-2019 sezonu dikkat çeken ayrıntıları ve damga vuran olaylarıyla bitiyor... Hal böyleyken takımlar yeni sezon kadro yapılanması dahilinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda takımlardan gönderilmesi muhtemel isimler belli oldu. Ek olarak; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular arasında çok dikkat çeken isimler var.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:49 Güncelleme: 20.05.2019 11:48
Sözleşmesi bitiyor! Bedavaya... Son dakika transfer gelişmeleri...

İşte sezon sonunda bonservis bedeli ödenmeden alınabilecek futbolcular...

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Sözleşmesi bitiyor! Bedavaya... Son dakika transfer gelişmeleri...

Selçuk İnan (Galatasaray): Futbolu bırakabilir.

Sözleşmesi bitiyor! Bedavaya... Son dakika transfer gelişmeleri...

Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)

Sözleşmesi bitiyor! Bedavaya... Son dakika transfer gelişmeleri...

Ryan Babel (Fulham): Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile geçiyor.

Sözleşmesi bitiyor! Bedavaya... Son dakika transfer gelişmeleri...

Arjen Robben (Bayern Münih)

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