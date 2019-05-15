Sözleşmesi bitiyor! Bedavaya... Son dakika transfer gelişmeleri...

2018-2019 sezonu dikkat çeken ayrıntıları ve damga vuran olaylarıyla bitiyor... Hal böyleyken takımlar yeni sezon kadro yapılanması dahilinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda takımlardan gönderilmesi muhtemel isimler belli oldu. Ek olarak; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular arasında çok dikkat çeken isimler var.