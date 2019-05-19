Akhisarspor 2-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Önceki hafta küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor, evinde Kayserispor ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Akhisarspor'un gollerini Regattin ve Manu atarken, Kayserispor'un gollerini ise Kravets ve Gyan kaydetti. Bu sonucun ardından Akhisarspor puanını 26'ya yükseltti ve son sırada kaldı. Konuk ekip Kayserispor ise puanını 41'e yükseltti ve 9. sıraya yükseldi.





Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Akhisarspor'la 2-2 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün oynamayan oyuncularımıza ve genç oyuncularımıza şans vermeye çalıştık. Yediğimiz gole kadar bizim kontrolümüzde geçen, izleyenlerin zevk aldığı bir oyun türü sergiledik. Golü yedikten sonraki bölümde iyi oynamadık. İlk 45 dakikaya baktığımızda kaçırdığımız ve kalecinin kurtardığı pozisyonlar vardı. Nihayetinde iyi bir maç oldu. Nurettin'in, Emre'nin, kaleci Muammer'in, 8 aydır oynamayan Sakıb'ın oynaması bizim adımıza son derece sevindirici. Akhisarspor'a bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum" dedi.



Akhisarspor Antrenörü Ercan Kahyaoğlu ise iç sahada son maçlarını oynadıklarını belirterek, "Maçtan farklı skorla ayrılmak istiyorduk, ama olmadı. Oyunu yakalıyoruz, skor elde ediyoruz, devamını getiremiyoruz. Kopuk kopuk oluyor. Bir türlü olumlu sonuçlandıramıyoruz . Düşündüklerimizi sahaya yansıtamadık mı sonuç da alamıyoruz. Buna da katlanmak zorundayız" diye konuştu.



MAÇTAN DAKİKALAR

19'uncu dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Eray karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin üzerinden aşırtmaya çalıştı, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.



23'üncü dakikada konuk ekipten Chery, kaleci Fatih'ten sıyrılıp vurdu, Kadir topu çizgiden çıkardı.



37'nci dakikada Akhisarspor golü buldu. Sol kanattan Kadir'in ceza sahasına yaptığı yerden ortada Regattin müsait pozisyonda topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

50. dakikada Tiago Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Gyan'ın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından auta gitti.



52. dakikada Akhisarspor atağında sağ kanattan hızla ceza sahası içerisine giren Serginho'nun dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



53. dakikada Akhisarspor savunması içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Kravets'in çektiği şut yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.



60. dakikada sol kanattan Barbosa'nın pasında ceza yayı üzerindeki Cikalleshi bekletmeden topu arkadaşı Serginho'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda top direğin hemen üstünden auta gitti.



61. dakikada Sakıb'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Kravets'in yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in yanından ağlarla buluştu. 1-1



80. dakikada Barbosa'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Manu, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazdan yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1



83. dakikada Tiago Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Gyan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.



84. dakikada Barbosa'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Sissoko'nun vuruşunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı çeldi. Bir kez daha topu önüne alan Sissoko'nun şutunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.



85. dakikada Chery'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



90+3. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Akhisarspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası yakınlarında Kucher'in önünde kaldı. Kucher'in sert şutunda meşin yuvarlak altıpas içerisinde Gyan'a çarparak ağlarla buluştu. 2-2