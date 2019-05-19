Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi
19 Mayıs 2019, Pazar
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kafilesi 'a geldi

Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi

Süper Toto Süper Ligin 33'üncü haftasında yarın saat 20.00'de ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor'a konuk olacak , karşılaşma için 'a geldi.

'ndan kalkan özel uçakla saat 16.00'da 'a ulaşan sarı-lacivertli kafileyi alanda çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı. Taraftarlar futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip, imza aldı. Kafile daha sonra taraftarlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde Palandöken'deki kalacağı otele doğru yola çıktı.



  1. 19.05.2019
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