Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi
Süper Toto Süper Ligin 33'üncü haftasında yarın saat 20.00'de ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için Erzurum'a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla saat 16.00'da Erzurum'a ulaşan sarı-lacivertli kafileyi alanda çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı. Taraftarlar futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip, imza aldı. Kafile daha sonra taraftarlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde Palandöken'deki kalacağı otele doğru yola çıktı.
- 19.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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