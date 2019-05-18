Dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Ali Koç ve şok görüntü...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Euroleague'deki Türk derbisinde totemi tutmadı... Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Karşılaşmaya ise damga vuran anlar yaşandı.
VESELY VE KALINIC KADRODAYDI...
Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları düzelen oyuncular Jan Vesely ile Nikola Kalinic kadroda yer aldı. Tedavileri tamamlanan iki isim de başantrenör Zeljko Obradovic tarafından kadroya dahil edildi. Fenerbahçe Beko'nun Fransız uzunu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forveti Luigi Datome ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
TRİBÜNDE TÜRK RÜZGARI...
Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı, takımlarını desteklemek için tribündeki yerini aldı. Geçtiğimiz Dörtlü Final organizasyonlarına göre, Vitoria-Gasteiz'e ulaşımın zor olması ve konaklama sıkıntısı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların sayısında azalma oldu. Tribünlerde 200 kadar Anadolu Efes, 3 binin üzerinde de Fenerbahçe taraftarı bulundu.