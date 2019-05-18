Dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Ali Koç ve şok görüntü... - Fotomaç
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Ali Koç ve şok görüntü...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Euroleague'deki Türk derbisinde totemi tutmadı... Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Karşılaşmaya ise damga vuran anlar yaşandı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 09:43 Güncelleme: 18.05.2019 17:37
Dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Ali Koç ve şok görüntü...

İşte Türk derbisinden öne çıkanlar ve dikkat çeken o detay...

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Dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Ali Koç ve şok görüntü...

BAKAN KASAPOĞLU, TAKIMLARI YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

Dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Ali Koç ve şok görüntü...

İspanya'ya gelen Bakan Kasapoğlu, maçtan önce de iki takımın da soyunma odalarına da giderek başarı dileklerini iletti.

Dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Ali Koç ve şok görüntü...

VESELY VE KALINIC KADRODAYDI...

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları düzelen oyuncular Jan Vesely ile Nikola Kalinic kadroda yer aldı. Tedavileri tamamlanan iki isim de başantrenör Zeljko Obradovic tarafından kadroya dahil edildi. Fenerbahçe Beko'nun Fransız uzunu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forveti Luigi Datome ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Dünyanın gözü önünde böyle yıkıldı! Ali Koç ve şok görüntü...

TRİBÜNDE TÜRK RÜZGARI...

Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı, takımlarını desteklemek için tribündeki yerini aldı. Geçtiğimiz Dörtlü Final organizasyonlarına göre, Vitoria-Gasteiz'e ulaşımın zor olması ve konaklama sıkıntısı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların sayısında azalma oldu. Tribünlerde 200 kadar Anadolu Efes, 3 binin üzerinde de Fenerbahçe taraftarı bulundu.

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