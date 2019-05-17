İşte EuroLeauge koçlarının final four tahminleri
IOANNIS SFAIROPOULOS | MACCABI
Eşleşme Favorisi: ''Fenerbahçe yıllardır aynı koç ve oyuncularla oynayan bir takım. 5 yıl üst üste Final Four'a kaldılar. EuroLeague'i deneyimliler ve ne yapacaklarını biliyorlar. Anadolu Efes mükemmel bir sezon geçirdi. Çok yetenekliler ve harika oyunculara sahipler. Kimyaları birbirlerine uyuyor ve çok açlar. Fenerbahçe'nin sakatlıklarından dolayı sonucu tahmin etmek zor; ancak yüzde 55-45 Fenerbahçe diyeceğim.''
Şampiyonluk Favorisi: ''Tahmin etmek çok zor. Final Four'da her takımın eşit şansı vardır. 4 takımdan üçü yıllardır Final Four'a kalıyorlar. Anadolu Efes ise sürpriz yapma kapasitesine sahip. Kimin kazanacağına dair gerçekten hiçbir fikrim yok. Tüm takımlar kazanabilecek kapasitede.''
MVP Adayı: ''Bu soruyu bilmem için koç yerine büyücü olmam gerekir. Her takım MVP olabilecek oyunculara sahip. Bu yüzden tahmin etmek zor.''
RICK PITINO | PANATHINAIKOS
Eşleşme Favorisi: ''Fenerbahçe'de Kalinic, Lauvergne, Vesely gibi kilit oyuncuların sakatlıklarından dolayı Anadolu Efes diyeceğim.''
Şampiyonluk Favorisi: ''Anadolu Efes kupayı kazanabilir. Anadolu Efes normal sezonda iki kez Real Madrid'e kaybetti. Ancak iki kere kaybeden bir takım sonraki maç daha hassas ayarlamalar yapabilir.''
MVP Adayı: ''Shane Larkin. Çünkü Anadolu Efes'in kilit oyuncusu ve şu an çok formda.''
RIMAS KURTINAITIS | KHIMKI
Eşleşme Favorisi: "Bence Fenerbahçe kazanacak. Çünkü beraber çok iyi oynuyorlar. Ancak Anadolu Efes de harika bir koça ve oyuncu grubuna sahip. Bu kolay olmayacak"
Şampiyonluk Favorisi: ''Bu zor bir soru. Normal sezonda iyi oynamalarına rağmen play-off'larda sorun yaşayan pek çok takım var. Ben Fenerbahçe'yi seçiyorum.''
MVP Adayı: Vesely gibi çok iyi oyuncuları var; ancak ben Sloukas diyeceğim. Tüm sezon boyunca bunu hak etti.
SIMONE PIANIGIANI | MILAN
Eşleşme Favorisi: Fenerbahçe'yi beğeniyorum; ancak Anadolu Efes yetenekli bir takım. Sakatlıkların durumunun Fenerbahçe'yi nasıl etkileyeceği belirleyici olacak.
Şampiyonluk Favorisi: ''CSKA daha sağlıklı ve kazanmaya hazır gözüküyor. Detaylara hassasiyet göstermede çok başarılılar.''
MVP Adayı: ''MVP Cory Higgins olacak.''