İşte EuroLeauge koçlarının final four tahminleri

IOANNIS SFAIROPOULOS | MACCABI

Eşleşme Favorisi: ''Fenerbahçe yıllardır aynı koç ve oyuncularla oynayan bir takım. 5 yıl üst üste Final Four'a kaldılar. EuroLeague'i deneyimliler ve ne yapacaklarını biliyorlar. Anadolu Efes mükemmel bir sezon geçirdi. Çok yetenekliler ve harika oyunculara sahipler. Kimyaları birbirlerine uyuyor ve çok açlar. Fenerbahçe'nin sakatlıklarından dolayı sonucu tahmin etmek zor; ancak yüzde 55-45 Fenerbahçe diyeceğim.''

Şampiyonluk Favorisi: ''Tahmin etmek çok zor. Final Four'da her takımın eşit şansı vardır. 4 takımdan üçü yıllardır Final Four'a kalıyorlar. Anadolu Efes ise sürpriz yapma kapasitesine sahip. Kimin kazanacağına dair gerçekten hiçbir fikrim yok. Tüm takımlar kazanabilecek kapasitede.''

MVP Adayı: ''Bu soruyu bilmem için koç yerine büyücü olmam gerekir. Her takım MVP olabilecek oyunculara sahip. Bu yüzden tahmin etmek zor.''