Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin hayata basketbolla tutunmuş!
Euroleague final four'una damga vuran isim Anadolu Efes'in ABDli guardı Shane Larkin oldu. Fenerbahçe ve CSKA Moskova maçlarında rekorları alt üst eden Larkin, takımı finali kaybettiği için MVP ödülüne layık görülmese de; İspanyollar yıldız basketbolcuyu final-four'un en iyisi ilan ederek, kendisinin bilinmedik bir yönüne dikkatleri çektiler.
TAKINTI HALİNE GELEN HASTALIK
Takıntı hastalığı olarak bilinen ve anksiyete türü bir rahatsızlık olup insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalık olan OCD, Shane Larkin'de pislik veya mikrop bulaşmasından korkma şeklinde tezahür etmiş ve bu bir takıntı haline dönüşmüştü.
ELBİSENİN UCU DEĞSE DEĞİŞTİRİYORDU
Shane Larkin giyeceği elbiseyi dikkatlice seçiyor, ancak bu kıyafetin ucu bile yanlışlıkla halıya temas etse derhal gidip bunu kirli sepetine atıp, yerine yeni bir elbiseyi üzerine geçiriyordu. Ancak takıntıları bununla sınırlı değildi, kendisine fiziksel olarak zarar veren alışkanlıkları da beraberinde getirmişti.
EN UFAK TEMASTA ELLERİNİ YIKIYORDU
En ufak bir temas halinde ellerini yıkamayı takıntı haline getirmişti. Evden çıkmak üzereyken köpeğin kuyruğu değse ya da köpeği onun elini yalasa derhal lavaboya dönüp ellerini yıkıyordu. Herkesin bastığı bir asansör kat düğmesine basması ya da herkesin tuttuğunu düşündüğü bir kapı koluna dokunması, kendisini derhal banyoda ellerini yıkarken bulmasına yol açmaya yetecek bir neden oluveriyordu.