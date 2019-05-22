Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin hayata basketbolla tutunmuş!

EN UFAK TEMASTA ELLERİNİ YIKIYORDU

En ufak bir temas halinde ellerini yıkamayı takıntı haline getirmişti. Evden çıkmak üzereyken köpeğin kuyruğu değse ya da köpeği onun elini yalasa derhal lavaboya dönüp ellerini yıkıyordu. Herkesin bastığı bir asansör kat düğmesine basması ya da herkesin tuttuğunu düşündüğü bir kapı koluna dokunması, kendisini derhal banyoda ellerini yıkarken bulmasına yol açmaya yetecek bir neden oluveriyordu.



