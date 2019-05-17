Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes | Maç özeti

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek finale yükseldi.

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi, CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibi olacak. Fenerbahçe Beko ise üçüncülük maçında bu maçın kaybedeni ile karşı karşıya gelecek.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Fernando Buesa Arena'da oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko parkeye; Green, Ali Muhammed, Guduric, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle çıkarken, Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle maça başladı.



Green ve Larkin'in karşılıklı etkili oyunlarıyla üst üste basketlerle başlayan periyotta, Sloukas'ın oyuna dahil olmasıyla üstünlüğü rakibinin elinden alan Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucunun son saniyede attığı basket ile ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta Micic'in hücumdaki etkinliği ile farkı açan Anadolu Efes, savunmada rakibinin sayılarına engel olamasa da soyunma odasına 5 sayı farkla önde gitmeyi başardı: 40-45.

Üçüncü periyotta Larkin ve Anderson ile hücumda vitesi daha da artıran Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin hücumda etkili olamamasıyla farkı 11'e kadar çıkarttı ve maçın final periyoduna 68-57 önde girdi.

Larkin, mücadelenin son periyodunda da etkili performansını sürdürürken, Anadolu Efes farkı açmaya devam etti ve 19 sayılık farkla parkeden 92-73 galip ayrıldı.

BAKAN KASAPOĞLU, HİDAYET TÜRKOĞLU VE ALİ KOÇ MAÇTA

Öte yandan Dörtlü Final'deki Türk derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti.

ERGİN ATAMAN: FİNALDE DE KAZANACAĞIZ

Karşılaşma sonrası Ergin Ataman "Euroleague'in en iyi takımını yenmeyi başardık. Umarım finalde de kazanacağız. Hücumda çok iyi oynadık. Guardlarımız sorumluluk aldı." şeklinde konuştu.

Aldığı 43 verimlilik puanıyla maçın tartışmasız yıldızı Shane Larkin ise "Uzun bir sezondu. Çok çalıştık. Takım olarak birlikte hareket ediyoruz, bu çok önemli. Kazanmak bizi çok mutlu etti. Bireysel performansımla ilgilenmiyorum, takıma yardımcı olmak için çalıştım. Bizim burada olmamızı kimse beklemiyordu. Bu yüzden çok açız." dedi.

BUGÜN VERDİĞİMİZ GÖRÜNTÜ BENİ ÜZDÜ

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes'e 92-73 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, "Tüm sezon hiç bu kadar kötü savunma yapmadık. Bugün verdiğimiz görüntü beni çok üzdü." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "İlk olarak Anadolu Efes'i oynadığı mükemmel maçtan dolayı kutluyorum. Maçta sonra bugün bize ne olduğunu anlamaya çalıştım ama kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes'in kaliteli bir takım olduğunu ancak kendi takımını tüm sezon boyunca hiç böyle görmediğini aktaran Obradovic, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm sezon hiç bu kadar kötü savunma yapmadık. İlk sorun açık. Çok kolay 3 sayılık atış buldular. İki takım arasındaki fark adam adama oyunlarda oldu. Larkin ve Micic'i özellikle kutluyorum. Anadolu Efes mükemmel, kaliteli bir takım ama biz normal seviyemizde oynamadık."

Oyuncularını suçlamadığını, tüm sezon harika bir performans gösterdiklerini vurgulayan Obradovic, "Ya motivasyon eksikliği ya da kötü bir gün, ne olursa olsun ben oyuncularım için çok üzgünüm." diye konuştu.

Maç boyunca kendilerine destek veren sarı-lacivertli taraftarlar için de çok üzgün olduğunu ifade eden Sırp antrenör, şimdi Türk ligine, play-off maçlarına motive olmaya çalışacaklarını kaydetti.

"Anadolu Efes kupayı kazanma olasılığı size göre nedir?" sorusuna ise Obradovic, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Efes'i kutladım. finalde karşılarında kim olursa olsun şansları var." cevabını verdi.

Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 3'üncülük maçını hiç kimsenin oynamak istemediğini, bunun her sezon konuşulan bir konu olmasına rağmen pazar günü çıkıp oynayacaklarını söyleyen Obradovic, "Ama eminim ki oyuncularım için bu maçı oynamak kolay değil." diyerek sözlerini tamamladı.



SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK COŞKU

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek finale çıkan Anadolu Efes'in soyunma odasında büyük coşku yaşandı.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanan karşılaşmadan sonra lacivert-beyazlı takımın soyunma odasında oyuncular tezahüratlar yaparak finale kalmanın tadını çıkardı.

Özellikle maçın yıldızları Shane Larkin ve Vasilije Micic, takım arkadaşlarını büyük alkışını aldı.

Maç sonu takımına konuşma yapan Ergin Ataman, oyuncularını tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Bu bizim tüm sezon boyunca gösterdiğimiz performanstı. Bu gece performansımızı daha da artırarak rakiple aramızdaki farkı çok iyi gösterdik. Bu, bizim her zamanki oyunumuzdu. Dörtlü Final'i izleyenler belki oyunumuza şaşırmıştır. Bir şey çok önemli. Barcelona karşısındaki 3. maçımızda da aynı oyunu oynamıştık. Formdayız ama aynı iyi oyunumuzu yeniden sergilememiz gerekiyor. Kapasitemizin, her takımı yenecek güçte olduğuna inanıyorum."

Daha sonra oyuncular yuvarlak oluşturarak, galibiyeti tezahüratlar yaparak kutladı.