Anadolu Efes'in finaldeki rakibi CSKA Moskova oldu
17 Mayıs 2019, Cuma
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'in finaldeki rakibi oldu

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi CSKA Moskova oldu

Euroleague'de , 'i mağlup ederek finalde temsilcimiz 'in rakibi oldu.

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya'nın takımını yenen Rusya temsilcisi , finale yükseldi ve 'in rakibi oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 4 dakikası Real Madrid'in 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Pota altını iyi kullanan İspanyol ekibi, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Rodriguez'le dış şutlarda başarılı olan CSKA Moskova, 14. dakikada 29-28 öne geçti. Causer'un etkili oyunuyla Real Madrid, üstünlüğü tekrar eline aldı ve soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynayan ve boyalı alanı etkili kullanan Real Madrid, 26. dakikada 13 sayılık farkı yakaladı: 50-63. İspanyol ekibi, final periyoduna 73-65 önde girdi.

Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe etkili başlayan taraf CSKA Moskova oldu. Rus ekibi, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'nun aldığı sportmenlik dışı faulü de iyi değerlendirdi ve 35. dakika içinde 13 sayılık farkı 2'ye indirdi: 76-78. CSKA Moskova, bitime 1 dakika 19 saniye kala De Colo'nun 3 sayılık basketiyle 87-85 öne geçti. Son 14.1 saniyeye 93-90 CSKA Moskova, üstün girdi. CSKA Moskova, üstünlüğünü korudu ve maçı 95-90 kazanarak adını finale yazdırdı.

Anadolu Efes-CSKA Moskova finali 19 Mayıs Pazar günü TSİ 21.30'da oynanacak.

Real Madrid de aynı gün Fenerbahçe Beko'yla üçüncülük maçına TSİ 18.30'da çıkacak.

  1. 18.05.2019
  2. Güncelleme: 18.05.2019 00:54
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